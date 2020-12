Schwazer, procura Bolzano chiede archiviazione

La procura di Bolzano chiede l'archiviazione del procedimento penale per Alex Schwazer: la notizia è stata confermata all'ANSA dal procuratore Giancarlo Bramante. Il marciatore azzurro è risultato positivo a un controllo antidoping effettuato il primo gennaio del 2016 nella sua abitazione in Alto Adige

Nuova puntata del caso Alex Schwazer, trovato positivo tre mesi dopo il controllo antidoping effettuato l'1 gennaio 2016 presso la sua abitazione di Calice di Racines (Bolzano): la Procura della Repubblica di Bolzano ha chiesto l'archiviazione. Schwazer, che il 26 dicembre compirà 36 anni, ora attende la decisione dell'ufficio del Gip, che potrebbe arrivare anche entro Natale. "Eravamo sempre convinti che sarebbe finita così . Una sorpresa casomai sarebbe stata la richiesta di rinvio a giudizio": con queste parole il legale di Alex Schwazer, l'avv. Gerhard Brandstaetter, ha commentato all'ANSA la richiesta di archiviazione da parte della procura di Bolzano. "Attendiamo ora i prossimi passi e un'eventuale opposizione alla richiesta di archiviazione. Poi faremo di tutto per tutelare l'integrità di Alex, sia in sede di giustizia ordinaria che sportiva".

L'indagine

Nell'agosto del 2016 a Rio de Janeiro il Tribunale Arbitrale Sportivo di Losanna ha condannato Schwazer a una squalifica di 8 anni per recidiva al doping (nel 2012 aveva ammesso l'assunzione di Epo e per questo era stato squalificato per 4 anni). Dalla successiva denuncia di Schwazer, che si è sempre dichiarato innocente ("voglio arrivare fino alla verità costi quel che costa", ha sempre detto) è scaturita una complessa indagine con perizie sulle sue urine. Le provette sono state esaminate dal comandante dei Ris dei carabinieri di Parma Giampietro Lago, che nel settembre scorso in aula a Bolzano ha parlato di "concentrazioni anomale di Dna" nelle urine analizzate.