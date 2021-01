Polverizzato il record del mondo di salto triplo indoor: ad Aubière, Hugues Fabrice Zango vola a 18.07, cancellando il primato che resisteva da dieci anni e che apparteneva al suo coach. Diventa il primo atleta del Burkina Faso a battere un record del mondo e il primo africano a farlo in una disciplina di salto

Hugues Fabrice Zango ha letteralmente polverizzato il record del mondo di salto triplo indoor, diventando anche il primo uomo a volare oltre i 18 metri nella disciplina. Il 27enne del Burkina Faso, già bronzo ai Campionati del mondo di Doha 2019, ha saltato 18.07 m a Aubiere (Francia), ben 15 centimetri in più del precedente primato, stabilito nel 2011 dal suo coach Teddy Tamgho in 17.92. Con un personale di 17.77 m, Zango è letteralmente volato nel sesto e ultimo tentativo, diventando anche il primo atleta del Burkina Faso a stabilire un record mondiale e il primo africano a farlo in una disciplina di salto. Il primato del mondo all'aperto appartiene al britannico Jonathan Edwards con 18.29.