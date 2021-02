Una strepitosa Larissa Iapichino, in 6,91, centra il record italiano indoor nel salto in lungo ed eguaglia il primato di mamma Fiona May. Ma è anche la miglior prestazione mondiale del 2021 e standard per Tokyo

Favolosa Larissa Iapichino! Con un eccezionale 6,91 nel lungo eguaglia il record italiano indoor di sua mamma Fiona May, saltato nel 1998 a Valencia. Ma non solo: la saltatrice della Fiamme Gialle, infatti, nella prima giornata degli Assoluti indoor, si fa ottiene il record del mondo under 20 indoor che era della leggenda tedesca Heike Drechsler con 6,88 (1983). È una misura straordinaria per la 182ìenne fiorentina, miglior salto al mondo del 2021 e standard olimpico per i Giochi di Tokyo.