Larissa fa la storia: "Io come mamma, ora Tokyo"

Larissa Iapichino fa la storia ed entra di nel gotha del salto in lungo mondiale. Ai Tricolori indoor di Ancona, la 18enne figlia d'arte ha realizzato un'impresa che rimarrà scolpita negli annali dell'atletica non solo italiana. Infatti ha vinto il titolo nazionale strabiliando, perché con la misura di 6.91 ha eguagliato il primato italiano assoluto indoor di sua madre Fiona May che lo aveva ottenuto a Valencia nel 1998, quando vinse (a 28 anni) gli Europei al coperto. "Sono sbalordita, è tutto surreale: e ora Tokyo", dice Larissa.

La misura ottenuta oggi dalla ragazza fiorentina di Borgo San Lorenzo è anche il nuovo primato del mondo indoor under 20, che migliora di tre centimetri quello che resisteva dal 1983 e apparteneva alla fenomenale tedesca Heike Drechsler, grande rivale proprio di mamma Fiona. E ancora: nessuna 'lunghista' al mondo nel 2021 ha fatto meglio della portacolori delle Fiamme Gialle, che con la prestazione di oggi ha coronato anche il sogno di andare all'Olimpiade di Tokyo. Dove, ma è meglio dirlo a bassa voce, Larissa potrebbe recitare un ruolo da protagonista nonostante la giovanissima età: compirà 19 anni a luglio, stesso mese in cui cominceranno i Giochi.

L'emozione di Larissa: "Non ho ancora realizzato quello che ho fatto"

"Ancora non ho realizzato quello che ho fatto - commenta la Iapichino -, lo farò con calma. Quando ho visto 6.91 mi sono detta che avevo saltato come mia mamma, poi ho realizzato il resto. E ora tutto mi sembra surreale, un sogno. E anche Tokyo lo è, portare a casa a 18 anni una misura standard per i Giochi non è una cosa da tutti i giorni. Spero di poter imparare dalle tante campionesse che affronterò . Prenderò Tokyo come un'esperienza, serviranno lavoro di testa ed esperienza. Aver battuto un record della Drechsler è una cosa che mi ha sconvolta, lei è stata una delle dee del salto in lungo, e mi è venuto un colpo. Sono molto emozionata".