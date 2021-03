Euroindoor, Iapichino vola in finale nel lungo

Che carattere la cucciola. Al suo debutto assoluto in maglia azzurro, con addosso l’attenzione di tutto il mondo dell’atletica, Larissa Iapichino è protagonista di una qualificazione esaltante, in rimonta, a Torun (Polonia). Soffre la pedana nei primi due salti (6.35 e 6.42), fatica a trovare i suoi appoggi ma poi tira fuori gli artigli e al terzo salto sfodera un buonissimo 6.70 metri. La Iapichino ha davanti a sé solo la svedese Sagnia che è la migliore del turno di qualificazioni con 6.78: sono le uniche due atlete che conquistano l’accesso diretto alla finale, avendo entrambe saltato la misura di ingresso richiesta, fissata proprio a 6.70. Larissa stupisce per la grinta e la solidità montale che mette in mostra proprio nel momento più delicato perché dopo i primi due salti sarebbe stata fuori dalla finale. A questi Euroindoor in terra polacca Larissa ci arriva come primatista mondiale stagionale in virtù del magnifico record stabilito due settimane fa ad Ancona (6.91). La 18enne fiorentina è determinata ad affrontare tutto come una nuova esperienza, con molta umiltà ma pure con grande voglia di crescere senza alcun timore referenziale nei confronti di rivali che hanno in bacheca medaglie e successi di grande peso rispetto al suo palmares da debuttante. Bene anche l’altra azzurra Laura Strati, chiude sesta (6.58) entrando nelle migliori otto che sabato sera a partire dalle 19.30 si contenderanno il titolo europeo.