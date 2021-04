Tra le donne arriva il miglior risultato di sempre sulle strade italiane con il successo della keniana Angela Tanui , che in 2h20:08 demolisce di oltre due minuti il crono di 2h22:25 ottenuto dalla connazionale Vivian Kiplagat nel 2019 a Milano. Per più di metà gara l’andatura del gruppo di testa è da 2h22 come proiezione finale. Poi la 28enne keniana, già nota per aver vinto a Venezia nell’edizione 2018 segnata dall’acqua alta, si invola poco oltre il trentesimo chilometro. E accelera ulteriormente, protagonista di una cavalcata solitaria che la porta con 2h20:08 a togliere cinque minuti abbondanti al proprio personale di 2h25:18 siglato a Istanbul nel 2019. Trionfa il Kenya anche al maschile nella sfida vinta da Erick Kiptanui con 2h05:47 per realizzare il secondo tempo della storia sul suolo nazionale, in una prova molto veloce che vede tredici atleti sotto le 2h08.

In chiave azzurra c’è il grande dispiacere per i due portacolori italiani che non riescono a correre entro il tempo limite olimpico, complice la temperatura bassa (9 gradi), con leggera pioggia ma soprattutto con il vento fastidioso lungo i rettilinei del circuito. Stefano La Rosa (Carabinieri) è trentesimo in 2h11:42. Il 35enne maratoneta di Grosseto manca per soli 12 secondi il tempo limite che gli sarebbe valso la qualificazione ai Giochi di Tokyo (standard olimpico fissato a 2h11:30,). Nella prova femminile Valeria Straneo (Laguna Running) riesce ancora a correre in 2h30:33, senza però raggiungere il crono richiesto per i Giochi (2h29:30).



La piemontese di Alessandria, allenata da Stefano Baldini, non riesce a mettere la ciliegina sulla torta dei suoI 45 anni compiuti sei giorni fa. “Ho dato veramente tutto - commenta la Straneo - e non ho rimpianti, più di così non potevo fare anche se ovviamente c’è un po’ di dispiacere. Ci ho sperato fino al 37esimo chilometro, poi è mancato qualcosa nel finale senza però mollare. Percorso filante, peccato per il meteo non ideale tra pioggia e umidità, ma ho cercato di rimanere coperta nei tratti più esposti al vento. La preparazione è stata difficile, in questo periodo particolare, e devo fare i conti con l’età. Ho lavorato al massimo con il mio coach Stefano Baldini e per questo sono comunque contenta. Mi diverto ancora a correre e dopo un po’ di riposo penserò a qualche gara su distanza più breve”.