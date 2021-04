Noah Lyles pronto a sfrecciare a Eugene

Non c’è posto migliore per cominciare la stagione all’aperto di Eugene, la Woodstock dell’atletica americana, il tempio di Hayward Field appena rinnovato per ospitare i campionati del mondo del prossimo anno. Occhi puntati, secondo logica, sui 100 metri, dove si esibisce il re indiscusso della distanza doppia, Noah Lyles, che fu rivale di Filippo Tortu a livello junior. A parte Gatlin e lo squalificato Coleman troverà il meglio dello sprint americano, quello che si giocherà il posto alle Olimpiadi nei perfidi ma affascinanti Trials. Ci sarà Ronnie Baker, quest’anno già sceso al 9.94 del mondiale stagionale, il vecchio Michael Rodgers, che a 36 anni non vuole sapere di riposare, e poi ancora Cravon Gillespie, Trayvon Bromell e Chris Belcher, una carriera tormentata dagli infortuni.