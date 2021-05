Milano Marathon 2021, domenica la gara su Sky

Al via domenica la Special Edition 2021: i 42.195 metri canonici saranno sviluppati su un veloce circuito ad anello ripetuto per 6 volte, con un primo giro da 4.695 metri e cinque giri da 7.500, che avrà il suo baricentro in Piazza del Cannone, di fronte al Castello Sforzesco, nel cuore di Milano

L’anno scorso ha avuto la meglio la pandemia, quest’anno nulla ha potuto fermare la maratona di Milano che per festeggiare il suo ritorno si è posta obiettivi prestigiosi: il record su suolo italiano sia per la gara maschile che per quella femminile.

Si gareggerà su circuito, ideale per godersi la gara dal vivo che sugli schermi di Sky. Sei giri previsti, prima tornata da di 4.695 metri, gli altri da 7.5 chilometri, partenza dal Castello Sforzesco e, dopo aver costeggiato Parco Sempione, il percorso porterà gli atleti su Corso Sempione da dove torneranno verso il Castello dove ci sarà anche l’arrivo. Tanti altipiani d’Africa, al solito, e pronostici equamente divisi tra etiopi e kenyani. Nella gara maschile ci sarà Titus Ekiru, già vincitore nel 2019, sfidato dalla coppia etiope Leul Gebreseliasie Aleme (nessuna parentela con il leggendario Haile) e Asefa Negewo. Sei pace-maker per animare il ritmo con l’obiettivo, si diceva, di correre la più veloce maratona disputata su suolo italiano, record che per altro appartiene già alla prova milanese proprio con Ekire che due anni fa si impose con 2 ore, 04’41”. Stesse intenzioni nella prova femminile, dove il limite da tenere d’occhio è il 2 ore, 20’08” realizzato recentemente dalla kenyana Angela Tanui a Siena, primato su suolo italiano e attualmente miglior crono stagionale al mondo. A provare ad andar sotto la fatidica barriera delle 2 ore e 20 minuti soprattutto le etiopi Edesa Gumresa e Azmera Hagus, sfidate in particolare dalla kenyana Bornes Kitur.

Sky Sport Arena mostrerà la gara integralmente a partire dalle 10, con Nicola Roggero e la leggenda olimpica Stefano Baldini al commento e lo studio di Francesca Piantanida con numerosi ospiti e la presenza fissa di Lucilla Andreucci, vincitrice della prima edizione della maratona di Milano.