L’olimpionico dei 100 metri e della 4x100 si è fermato durante una sgambata all'Acquacetosa: oltre all'imminente meeting di Eugene salterà le tappe di Zurigo e Bruxelles in programma a settembre per la Diamond League

2022. Questa la risposta alla domanda che gli viene posta attraverso le sue Instagram stories circa il suo prossimo appuntamento con le scarpe chiodate ai piedi. Nell'anno in corso Marcell Jacobs non gareggerà più: fermato durante una sgambata all'Acquacetosa, l’olimpionico dei 100 metri e della 4x100 ai Giochi di Tokyo non si presenterà al meeting di Eugene del 21 agosto e salterà anche la fine della Diamond League (Zurigo e Bruxelles) a settembre. Il prossimo appuntamento su una pista a cui non vorrà mancare sarà quello di Monza, il 12 settembre: sempre di velocità si tratta, ma l'evento sarà il GP di Formula 1, a cui Jacobs prenderà parte da tifoso.