La quattrocentista tedesca Alica Schmidt ha accettato un lavoro come modella per sfilare alla Fashion Week di Milano . Definita l'atleta più sexy del mondo dal New York Times, la 22enne sfilerà per lo stilista Hugo Boss. "Non vedo l’ora", ha scritto la giovanissima su Instagram, dove conta 2,4 milioni di follower.

Sebbene non abbia "assolutamente nessuna esperienza in passerella, sono davvero entusiasta - ha aggiunto l'atleta - di vedere come la affronterò. Non vedo l'ora di cogliere questa occasione. I tempi si adattano perfettamente, riesco ad allenarmi". In ogni caso non ha intenzione di "scambiare lo sport con l'attività di modella".