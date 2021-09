Olivier Niggli, direttore generale Wada (Agenzia Mondiale antidoping) in esclusiva a Sky Sport sulle insinuazioni legate al nome di Jacobs: "Credo sia sleale accusarlo senza prove. E' spiacevole e profondamente ingiusto. Noi ci basiamo sull'investigazione, sulle prove scientifiche che ci vengono fornite. Lui, come gli altri, viene testato regolarmente, prima e dopo le gare, anche dopo l’oro olimpico. Ed è sempre risultato negativo: non ci sono prove che abbia mai imbrogliato"