"Ho fatto un centesimo meno rispetto ai migliori della semifinale, posso giocarmi il tutto per tutto, perché dovrebbero meritarsi loro più di me di vincere questa Olimpiade?". Marcell Jacobs ripercorre mentalmente gli istanti precedenti allo sparo, della finale olimpica, 9 secondi e 80 centesimi prima che tagliasse il traguardo aggiudicandosi l'oro a Tokyo. "Ho guardato i miei avversari uno per uno, gli ho fatto un in bocca al lupo e mi son detto: 'Perché dovrebbero vincere loro e non io?'. Forse hanno subito quell’in bocca al lupo che gli ho fatto. Sapevo che non avevo nulla da perdere, dovevo solo divertirmi e mi sentivo veramente a mio agio. Quella calma che avevo mi ha aiutato, ero lì per divertirmi", spiega Jacobs sul palco del Festival dello Sport di Trento.