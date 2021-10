Agnes Tirop è stata trovata morta con ferite d'arma da taglio all'addome nella sua casa in Kenya. Funzionari sportivi keniani hanno reso noto che potrebbe trattarsi di un omicidio. Aveva 25 anni, in carriera aveva conquistato due medaglie di bronzo nei 10.000 metri ai campionati del mondo (2017 e 2019), oltre a un oro ai Mondiali di cross-country nel 2015. Aveva partecipato anche alle ultime Olimpiadi di Tokyo, arrivando quarta nei 5.000 metri

L'Athletics Kenya: "Abbiamo perso un diamante"

Agnes Tirop, atleta di 25 anni, era giunta quarta nei 5.000 metri alle Olimpiadi di Tokyo. Era considerata una stella nascente dell'atletica leggera nel suo Paese. Tirop era giunta terza ai Mondiali del 2017 a Londra e nel 2019 a Doha. "Il Kenya ha perso un diamante, una delle atlete in più rapida crescita sulla scena internazionale grazie alle sue notevoli prestazioni in pista", ha dichiarato l’Athletics Kenya in una nota.