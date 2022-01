È stato il più veloce... anche stavolta. La precauzione, infatti, ha evitato a Filippo Tortu un grande dispiacere, come rivela dal suo account Instagram. "Oggi, nel tardo pomeriggio - scrive il campione azzurro, oro olimpico nella staffetta 4x100 con Jacobs, Patta e Desalu - qualcuno è entrato in casa mia, probabilmente per rubarmi la medaglia di Tokyo. Fortunatamente non hanno trovato quello che cercavano perché l'avevo fatta mettere in banca tempo fa, dove rimarrà visto quanto successo... Non ho parole".