Larissa Iapichino torna dopo sette mesi e fa 6,59

È ripartita la stagione di Larissa Iapichino. Con un 6,59 nel lungo ad Ancona l’azzurra inaugura il rientro a quasi sette mesi dall’ultima gara. Il miglior risultato della giornata arriva al secondo tentativo per l’atleta delle Fiamme Gialle, vent’anni ancora da compiere. In apertura un nullo, quindi due volte 6,36 al terzo e al quarto turno, per chiudere con 6,21. Si tratta di un primo test per riprendere confidenza dopo lo stop per l’infortuno alla caviglia destra dello scorso 26 giugno agli Assoluti di Rovereto, che le ha impedito di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo.

Nell'inverno scorso aveva fatto registrare 6,91 È tornata sulla stessa pedana dove nello scorso inverno aveva raggiunto il formidabile 6,91, record mondiale under 20, pareggiando il primato italiano assoluto di mamma Fiona May. Si inserisce così nelle fresche liste mondiali al quarto posto in attesa dei prossimi impegni: di nuovo ad Ancona per la rassegna tricolore promesse (5-6 febbraio), gli Assoluti (26-27 febbraio), e i Mondiali indoor di Belgrado (18-20 marzo).