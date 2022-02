World Indoor Tour, la tappa di New York su Sky

Il meeting è quello di Boston, ma in realtà si corre in un impianto di Staten Island, New York. E siccome nella Grande Mela si va sempre di fretta, ecco che basteranno poco più di 33 secondi per incendiare la riunione. Sei mezzo verranno utilizzati per i 60 metri, la prova più breve dello sport, in cui Ronnie Baker, battuto di un soffio da Christian Coleman ai Millrose Games, cercherà di prendersi la rivincita sfidato da Noah Lyles, il campione del mondo dei 200 che sta sfruttando l’inverno per migliorare la sua velocità di base. Circa un secondo di gara in più per i protagonisti dei 60 ostacoli dove un Devon Allen, autore di un brillante 6”51 del primato mondiale stagionale a New York, se la vedrà con Grant Holloway, l’uomo per il quale l’argento delle Olimpiadi di Tokyo è stata la peggiore delle sconfitte. E a proposito dei delusi dei Giochi Trayvon Brommel, clamorosamente fuori dalla finale dei 100 in Giappone, si cimenterà sui 200, prova ormai disputata raramente a livello indoor.