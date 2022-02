Missile Jacobs, bene anche Chituru Ali

In batteria il campione olimpico dei 100 e della 4x100 passeggia in 6.51, tirando il freno a mano negli ultimi dieci metri, e trasmettendo la sensazione di estrema facilità di corsa e di assenza di tensione, a differenza della batteria di sette giorni fa a Berlino. Già lontani i rivali, e già in forma l’altro azzurro Chituru Ali (6.64). In finale, nel faccia a faccia con lo statunitense Mike Rodgers che in carriera è stato argento mondiale indoor dei 60, scende di altri due centesimi rispetto a 55 minuti prima e firma il secondo tempo italiano di sempre sotto i 6.50: il primo, come noto, è il 6.47 con cui strabiliò lo scorso anno agli Europei indoor di Torun. È il terzo crono dell’anno nel pianeta, al pari del campione del mondo in carica Christian Coleman (Usa), e leggermente superiore al bahamense Terrence Jones (6.45) e allo statunitense Micah Williams (6.48) a cinque settimane dai Mondiali indoor di Belgrado in programma dal 18 al 20 marzo. Un ghigno al traguardo, emblema della voglia di sfrecciare ancora più veloce, tipico dei campionissimi. Ma nonostante tutto, Rodgers che l’aveva sconfitto un anno fa su questa stessa pista, resta a distanza di ultra-sicurezza (6.62, secondo) e sul podio sale anche il velocista delle Fiamme Gialle Chituru Ali, terzo con 6.63.