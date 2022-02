Crippa nella storia: record italiano nella mezza

Il 25enne trentino delle Fiamme Oro ha vinto la Napoli City Half Marathon correndo in 59'26": è il primo azzurro di sempre sotto il muro dei sessanta minuti. È record italiano e diventa il secondo europeo di ogni epoca

Nuovo record italiano alla Napoli City Half Marathon. Lo ha stabilito l'azzurro Yemaneberhan Crippa che ha corso la distanza in 59'26". Il precedente primato apparteneva a Eyob Faniel (1h00'07"). Alle spalle di Crippa si sono piazzati i keniani Joshua Belet (59'28") e Josphat Kipkemboi Kemei (59'32"). Sesto lo svizzero Wanders (1h00'28") primatista europeo sulla distanza. Il 25enne trentino delle Fiamme Oro entra di diritto nella storia: nessun azzurro prima di lui, infatti, era riuscito a coprire la distanza in meno di un'ora. Ma non solo: Crippa diventa anche il secondo europeo di tutti i tempi alle spalle dello svizzero Julien Wanders che conserva il primato assoluto (59'13").