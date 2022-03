World Athletics Indoor Tour Gold chiude a Madrid

Stasera a Madrid ultima tappa del circuito Gold di atletica, da seguire live su Sky Sport Arena a partire dalle ore 20. Tra gli azzurri in gara, Gaia Sabbatini attesa al debutto nella sua specialitaà dei 1500 metri e Federica Del Buono. Nuovo impegno per i pesisti Nick Ponzio e Zane Weir, entrambi vicini al primato italiano al coperto, e nel lungo, Larissa Iapichino dopo i tre nulli degli Assoluti indoor

Grande atletica leggera su Sky oggi, martedì 2 marzo, con il World Athletics Indoor Tour Gold, il circuito internazionale al coperto che metterà in scena il Villa de Madrid, in programma a nella capitale spagnola. Il tour chiude in Spagna la sua stagione indoor con l’ultima tappa, in diretta a partire dalle ore 20 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Telecronaca affidata a Nicola Roggero, affiancato nel commento da Stefano Baldini.