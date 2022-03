Altra prova eccezionale per lo svedese che cancella il suo stesso primato ottenuto due anni fa a Glasgow (6.18 a febbraio 2020) saltando a 6.19. A Belgrado, dove tra un paio di settimane si disputeranno i Mondiali indoor, Duplantis ha dimostrato di essere in una condizione eccellente

Lo svedese Armand Duplantis ha stabilito il nuovo primato del mondo di salto con l'asta superando la misura di 6.19 nel corso del meeting di Belgrado. Il precedente record di 6.18 apparteneva allo stesso Duplantis, che lo aveva ottenuto nel febbraio del 2020 a Glasgow. In quell’occasione aveva alzato l’asticella di un centimetro rispetto alla settimana precedente quando a Torun cancellò il primato del francese Renaud Lavillenie dopo sei anni (6.16 il 15 febbraio 2014, il transalpino aveva migliorato il record della leggenda Sergey Bubka dopo vent'anni).



A meno di due settimane dall'inizio dei Mondiali Indoor che si terranno sempre a Belgrado, Duplantis ha saltato in scioltezza 5.61, 5.85 e 6 metri al primo tentativo. A 6.19, all'ultimo tentativo disponibile, lo svedese è riuscito a scavalcare, accarezzandola, l'asticella che ha 'ballato' per un po' ma poi non è caduta regalando un primato storico al pubblico presente. Duplantis ha praticamente fatto gara a sé non avendo una concorrenza di livello: infatti al secondo posto si è classificato lo sloveno Robert Renenr (5.31) e al terzo posto si è piazzato il croato Ivan Paravac (5.16)