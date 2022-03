Il campione olimpico dei 100 metri è stato squalificato per falsa partenza nella finale dei 60 metri. Un piccolo intoppo nell'ultima gara di preparazione ai Mondiali Indoor che si terranno proprio a Belgrado tra meno di due settimane: "Meglio farla adesso che dopo, oggi serviva capire come interpretare la pista e mi dispiace perché ero anche partito bene"

Prove generali di Mondiali Indoor. Il meeting di Belgrado regala colpi di scena sia in positivo che in negativo. Se la serata è stata indimenticabile per Armand Duplantis e il suo 'nuovo' record mondiale di salto con l'asta, superata a 6.19, altrettanto non si può dire per il campione olimpico dei 100 metri, Marcell Jacobs, squalificato per falsa partenza nella finale dei 60 metri dopo essersi aggiudicato la batteria di qualificazione con 6.56.

"E' la prima falsa partenza della mia vita, non era mai successo - le parole di Marcell Jacobs (Fiamme Oro) - ma non ho rabbia, oggi serviva capire queste cose, non pensare al tempo o al piazzamento. Meglio farla ora che farla ai Mondiali. La pedana è molto rialzata, con tante vibrazioni, molto rimbalzante. Potenzialmente si può correre veloce ma va interpretata bene, e oggi ho capito come fare. Ce ne sono state davvero tante, di false, oggi pomeriggio: sia nella gara maschile sia in quella femminile sono stati squalificati gli atleti in quarta e in sesta corsia. Peccato perché a livello tecnico ero partito anche bene".

Era l'ultima gara prima della rassegna iridata: previsti tre turni nella giornata di sabato 19 marzo. Il campione olimpico dei 100 e della 4x100 aveva passeggiato in batteria con 6.56, allungando a nove la striscia di gare consecutive stagionali senza sconfitte nei 60 tra batteria e finale. Poi quel movimento sui blocchi, il secondo sparo, il giudice che sventola il cartellino rosso, la gara che finisce prima di iniziare. Dopo una seconda falsa, la vittoria va allo slovacco Jan Volko con 6.69.