Jacobs vince batteria in 6.53: è in semifinale

Il campione olimpico dei 100 metri si è qualificato per le semifinali dei 60 ai Mondiali indoor di atletica in corso a Belgrado. Jacobs ha vinto la sua batteria con il quarto tempo complessivo dietro a Bracy, Coleman e Ogunode. Semifinale alle 18.40, finale in programma alle 21.20

Nella seconda giornata dei Mondiali indoor di atletica in corso a Belgrado il campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs comincia l'avventura iridata nei 60 con il primo posto nella propria batteria: 6.53 il crono per lo sprinter azzurro.

E' il quarto tempo complessivo dopo l'eccellente 6.46 dello statunitense Marvin Bracy, il 6.51 del campione del mondo in carica Christian Coleman (Usa) e il 6.52 del qatarino di origini nigeriane Femi Ogunode. L'altro azzurro Giovanni Galbieri esce di scena con 6.66 (quinto posto) nella sua batteria.

Appuntamento alle 18.40 per la semifinale, mentre la finale dei 60 è in programma alle 21.20.

Jacobs: "E' iniziata bene, ma sarà gara tosta"

"E' iniziata bene per essere mattina, è difficile trovare il giusto ritmo però sono molto contento perché mi sono sentito bene nella prima parte, la parte lanciata ho cercato di controllarla anche perché ci sono tre turni da correre oggi e sarà veramente tosta ma diamo il massimo come sempre. Partenza falsa qui? Non ci ho pensato più di tanto. Ho cercato di stare tranquillo pensando: 'piuttosto parto dopo lo sparo' ma non passiamo al passato". Lo ha detto Marcell Jacobs, al termine delle batterie dei 60 metri dei Mondiali indoor di Belgrado. "Sarà tosta e impegnativa, non è il mio mondo questo, lo sapevo, sono venuto apposta per uscire dalla mia confort zone e migliorare la parte dove faccio più fatica anche in vista dei 100 metri che è la gara che più mi interessa. Essere qui e giocarmela con i migliori al mondo in questa specialità è importante, migliorare fa sempre bene. Ci divertiremo, saluto tutti in Italia", ha aggiunto il campione olimpico.