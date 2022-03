Stagione iniziata alla grande a livello indoor per il campione olimpico sui 100 metri, intervistato da Sky Sport agli Italian Sportrait Awards: "I 60 metri non sono nelle mie corde, significa che all'aperto ci divertiremo tanto. Non vedo l'ora di mettermi in gioco, sarà un bel percorso per arrivare a Mondiali ed Europei". E c'è un tempo nel mirino a Eugene: "Perché non 9''74 col vento a favore..."