Esordio stagionale nell'alto per Gimbo Tamberi e nei 200 metri per Filippo Tortu nella prima tappa della Diamond League. Settimo posto per entrambi nelle rispettive discipline, con il marchigiano che non va oltre i 2.20 m mentre il velocista delle Fiamme Gialle chiude in 20.41 correndo in prima corsia in un gara caratterizzata da un vento a favore (2.1 m/s sul rettilineo e leggermente contrario in curva). Primato personale per Nadia Battocletti nei 3000 m donne

Esordio non brillantissimo per Gianmarco Tamberi non andato oltre a 2,20 metri a Doha nella prima tappa della Diamond League di atletica leggera. Il saltatore in alto azzurro, campione olimpico in carica, sulla pedana del 'Qatar Sports Club' della capitale dell'emirato, non è riuscito a trovare la concentrazione migliore anche perché il vento a raffica e la rincorsa dall'erba ha disturbato la sua azione ancora alla ricerca della forma migliore. 'Gimbo', dopo aver superato al secondo tentativo la misura d'entrata di 2,16, ha valicato i 2,20 al terzo per poi sbagliare tre volte a 2,24.

Buon debutto stagionale nei 200 metri per Filippo Tortu, che ha chiuso in 20"41, correndo nella prima corsia (la meno favorevole a causa della curva) nella tappa inaugurale della Diamond League, a Doha. L'americano Noah Lyles ha vinto in 19"72, davanti al connazionale Fred Kerley (19"75). Tempi comunque non omologabili a causa del vento (+2.1 m/s). Per Tortu, reduce dall'amaro esordio nei 100 a Nairobi di sei giorni fa, una bella prova caratterizzata da una curva molto convincente.

Tortu: "Non è andata male. Sui 200 stiamo lavorando bene" Il 23enne brianzolo delle Fiamme Gialle commenta così a caldo la sua prestazione: “Il campione del mondo Lyles ha fatto qualcosa di stratosferico, io l’ho visto troppo da dietro per i miei gusti, sapevo che non avrei avuto una corsia agevole ma ho comunque preferito venire a gareggiare contro atleti di livello mondiale. Ho fatto fatica a correre la prima parte, così facendo nei secondi cento metri ne avevo un po’ meno del solito. Ma non è andata male. Sui 200 stiamo lavorando bene e avrò l’occasione di dimostrarlo durante la stagione”.