Diamond League, il meeting di Eugene su Sky

Appuntamento a Eugene (Oregon, Stati Uniti) per il Prefontaine Classic, live dalle ore 22 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Una parata di stelle, presente tutto, o quasi, il meglio dell’atletica mondiale, ad eccezione di Marcell Jacobs, che a causa dell’infortunio accusato al recente meeting di Savona ha dovuto dare forfait

Eugene è per l’atletica americana quella che Woodstock è stato per il rock. Nel parallelo tra sport e musica non è un caso che Hayward Field fu reso celebre da Steve Prefontaine, mezzofondista dallo spirito ribelle e la fine tragica, una specie di Jim Morrison della pista. Qui si svolgeranno i mondiali di luglio, qui hanno spesso sede i campionati americani, come accadrà tra il 23 e il 26 luglio con i perfidi Trials che stabiliranno chi staccherà il biglietto di partecipazione alla rassegna iridata. Stanotte, dalle 22 e in diretta su Sky Sport Arena, il classico meeting, inventato proprio da Prefontaine e alla cui memoria è dedicato, con una serie di gare che per qualità tecnica non saranno inferiori a quelle che assegneranno i titoli mondiali. I 100 metri, sia pure orfani di Jacobs, offriranno il meglio dello sprint a stelle e strisce, e nella sfida tra Coleman e Kerley, Lyles e Baker, il formidabile teenager Knighton e il canadese De Grasse capiremo meglio da chi dovrà guardarsi Marcell nella prova iridata. Ci sarà, d’obbligo, il miglio, con l’ennesimo scontro tra il vichingo Jakob Ingebrigtsen campione olimpico e il kenyano Timothy Cheruyot campione del mondo, con l’aggiunta dei due giovani talenti proprio dell’Università di Oregon, Cooper Teare e Cole Hocker. Grande sprint anche tra le donne, con le due regine di Giamaica che si dividono le gare: Elaine Thompson-Herah sui 100 e Shelly Ann Fraser-Pryce sui 200, con la prima a tener d’occhio persino il mondiale di Florence Griffith-Joyner.