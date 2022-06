Diamond League, oggi il meeting di Oslo su Sky

Appuntamento con la Wanda Diamond League: dalle ore 20 live il meeting di Oslo su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Tante stelle nella capitale norvegese e due italiani in gara, Paolo Dal Molin e Dalia Kaddari

Lo spettacolo della Wanda Diamond League è su Sky anche per il 2022 e oggi, giovedì 16 giugno, sarà ancora grande atletica leggera nella “Casa dello Sport” con il Meeting di Oslo. Il grande appuntamento con i campioni dell’atletica, impegnati nel circuito più importante a livello mondiale, farà tappa, la sesta, nella capitale norvegese, per una riunione che vedrà in gara anche due italiani, Paolo Dal Molin nei 110 ostacoli maschili e Dalia Kaddari nei 200 metri piani femminili. Denominata “Bislett Games”, la riunione verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW a partire dalle ore 20.