Diamond League, oggi il meeting di Parigi su Sky

Continua su Sky lo spettacolo della Diamond League con il Meeting di Parigi . Il grande appuntamento con i campioni dell’atletica, impegnati nel circuito più importante a livello mondiale, farà tappa, la settima, nella capitale francese, che vedrà in gara anche tre italiani, Fausto Desalu , Elena Vallortigara e Yemaneberhan Crippa . La riunione, in programma allo Stadio Charlety, verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Action e in streaming su NOW a partire dalle ore 21 .

Tre azzurri a Parigi

Altra tappa di avvicinamento ai mondiali di Eugene (su Sky e in streaming su NOW dal 15 al 24 luglio), Parigi vedrà al via diverse stelle dell’atletica mondiale, a partire dal canadese e campione olimpico dei 200 metri Andre de Grasse, avversario su questa distanza dell’azzurro Desalu nella gara parigina. Per gli altri due italiani, sfide di spessore per entrambi, con la Vallortigara impegnata nel salto in alto, dove l’atleta da battere sarà l’ucraina Yaroslava Mahuchikh, mentre Crippa nei 5000 metri se la vedrà, tra gli altri, con l’etiope Selemon Barega.