Jacobs vola ai Mondiali senza altre gare

A parlarne è stato il suo allenatore Paolo Camossi alla Gazzetta dello Sport: "La situazione è rientrata nella normalità. Le scrupolose terapie seguite hanno dato i frutti sperati. Adesso si tratta di continuare a lavorare in maniera progressiva per arrivare a Eugene nelle migliori condizioni. Significa che, prima dei Mondiali, non abbiamo in programma alcuna gara. Se, diversamente, vedremo che varrà la pena inseguirne una, valuteremo la possibilità con attenzione".

I Mondiali di atletica su Sky

Sarà possibile seguire i Mondiali di atletica su Sky nell'ambito dell'Estate Azzurra di Sky Sport con una serie imperdibile di appuntamenti per tifare insieme gli atleti italiani sui nostri canali e in streaming su NOW. Dal 15 al 24 luglio, occhi puntati sull'Hayward Field di Eugene in Oregon (Stati Uniti) per la 18^edizione dei Campionati del Mondo di atletica leggera, trasmessi per la prima volta su Sky, dove l’Italia punterà a confermare i successi delle ultime Olimpiadi di Tokyo portando in pista i suoi atleti migliori. Da Gianmarco Tamberi a Marcell Jacobs, dai medagliati olimpici alle nuove speranze per il futuro, l'Italia dell'atletica non ha mai avuto una squadra così forte e godrà di una copertura televisiva straordinaria.