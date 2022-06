Dopo aver tenuto i fan col fiato sospeso per via di un dolore avvertito in allenamento, Gimbo conferma la sua presenza agli Assoluti di Rieti: "Non vedo l'ora di spaccare tutto"

Sono state ore difficili quelle vissute da Gianmarco Tamberi. L'altista azzurro, infatti, ha messo in forte dubbio la sua presenza agli Assoluti di Rieti per via di un dolore avvertito durante l'ultimo allenamento. E lo ha fatto informando i suoi fan su Instagram, passo dopo passo. Dopo la risonanza magnetica e alcune riflessioni con lo staff sanitario, la decisione definitiva: Gimbo ha avuto il via libera dei medici per scendere in pista. Ed ora, è più carico che mai.

Notte in bianco e risonanza d'urgenza

La prima story condivisa con i fan è proprio quella dei dubbi. "Ieri durante l'ultimo allenamento ho sentito riacutizzarsi un dolore che ho da settimane. Ho passato la notte in bianco non sapendo che fare per la gara di domenica e oggi sono riuscito, grazie al mio team sanitario, a fare una risonanza d'urgenza all'Aquila per capire di cosa si tratta. Sicuramente nulla di grave, ma per decidere se gareggiare domani bisogna essere certi che non rischio nulla. Dita incrociate".