Jacobs, vittoria agli Assoluti italiani in 10''12

Ritorno con vittoria per Marcell Jacobs . Il campione olimpico ha vinto i 100 metri agli Assoluti Italiani di Rieti con il tempo di 10''12 (con vento contrario) davanti a Chituru Ali e Filippo Tortu. Un crono alto rispetto ai suoi standard , ma un modo per rompere il ghiaccio visto che ha saltato le tappe di Diamond League di Eugene, Roma e Oslo a causa di un infortunio muscolare. Rientrato in gara 38 giorni dopo l'ultima e unica uscita stagionale sulla distanza, Jacobs si era qualificato in finale con il tempo di 10''18. Un crono migliorato nella successiva gara, ma sempre con qualche ruggine da smaltire.

"Era importante tornare a gareggiare"

Sensazioni positive nel ritorno in pista per Jacobs, consapevole di non aver spinto al massimo per evitare ulteriori problemi fisici: "Era importante tornare a gareggiare per provare sensazioni - ha spiegato a Rai Sport - Nel finale ho provato sensazioni migliori rispetto alla batteria. Peccato per il vento contrario: non sono soddisfatto del tempo, ma era importante tornare a correre. Adesso Stoccolma, poi i campionati del mondo. Gli americani hanno fatto degli ottimi tempi: Eugene è una pista velocissima con vento a favore, scopriremo se questa pista regala qualche emozione. A Stoccolma cercherò di spingere al 100%. Sto tornando, anche se in realtà non me ne sono mai andato".