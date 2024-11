Noel vince lo slalom di Gurgl, Vinatzer è 15°

Terza tappa della Coppa del Mondo e seconda vittoria per l'oro olimpico Clement Noel in 1.46.25. Dietro di lui lo svedese Kristoffer Jakobsen in 1.46.68 e lo svizzero Loic Meillard in 1.46.86. Capitolo azzurri: il migliore è stato Alex Vinatzer 15° in 1.47.70

Secondo slalom speciale della stagione e secondo successo per il francese Clement Noel (27 anni, oro a Pechino 2022 e 12 successi in coppa) che ha vinto anche sulla pista di Gurgl in 1.46.25. Dietro di lui lo svedese Kristoffer Jakobsen in 1.46.68 e lo svizzero Loic Meillard in 1.46.86 Per l'Italia ci sono tre azzurri in classifica, decisamente meglio di una settimana fa nello slalom di Levi quando nessun italiano andò a punti.

Gli italiani: Vinatzer 15°

Il migliore e' stato Alex Vinatzer 15° in 1.47.70, poi Tobias Kastlunger 26° in 1.48,58 e Stefano Gross 28° in 1.48.71. In gara per l'Italia a Gurgl all'ultimo minuto - dopo il grave infortunio in allenamento di Tommaso Sala con stagione finita - era stato inserito anche il gigantista Filippo Della Vite che pero' con un pettorale altissimo non aveva portato a termine la difficile prima manche in una disciplina che non è la sua. Per gli uomini ora un po' di pausa prima della trasferta in Nord America. La prossima tappa è a Beaver Creek, negli Usa, in Colorado, con le prime gare veloci e dunque con presenza del campione azzurro Dominik Paris. Dal 6 all'8 dicembre ci saranno una discesa, un superG ed un gigante.