CdM scherma: Favaretto vince a Tunisi su Errigo

La prima tappa di Coppa del Mondo di fioretto femminile post-olimpica si conclude con una doppietta italiana a Tunisi . Martina Favaretto domina il torneo, conquistando il quinto successo in carriera e superando in finale la connazionale Arianna Errigo con un netto 15-5. La ventitreenne veneta consola al meglio la parziale delusione olimpica raccontata ( clicca qui per l'intervista ) alla vigilia della gara, e si conferma tra le protagoniste assolute di questa disciplina, dimostrando di essere già in forma e pronta ad affrontare il nuovo quadriennio che porterà ai Giochi di Los Angeles . Alle sue spalle, medaglia d’argento e 59° podio in carriera per l’infinita Arianna Errigo , veterana e leader del gruppo azzurro, che nonostante la sconfitta in finale, conferma anche per questa nuova stagione, la fame agonistica e la grande determinazione che l’hanno contraddistinta in tutta la sua straordinaria carriera.

I risultati delle altre azzurre

A conferma della solidità della squadra azzurra, ottime prestazioni anche per altre fiorettiste italiane, con Tangherlini, Palumbo e Sinigalia tra le migliori 16. Altrettanto positivo il bilancio complessivo della squadra italiana, con 10 su 12 atlete qualificate ai tabelloni principali, nonostante gli scontri diretti abbiano ridotto il numero di atlete avanzate in gara. Con questo brillante avvio, l’Italia del fioretto femminile ribadisce la sua forza e la volontà di puntare in alto nella stagione post-olimpica, per le grandi capacità tecniche che questa arma continua a far valere a livello mondiale, molto più che per i fragorosi battibecchi di due ex grandi regine di questa disciplina protagoniste, ormai sempre più fuori dalla pedana.

Tra gli uomini 7° posto per Martini

In gara a Tunisi anche i fiorettisti. Tra questi, il toscano Tommaso Martini centra il miglior risultato della sua carriera, conquistando un prestigioso 7° posto, fermato nei quarti dall’egiziano Hamza, dopo una serie di vittorie di spessore, tra cui il derby contro l’argento olimpico Filippo Macchi. Nella top 16, buon avvio anche per Bianchi, Foconi, Filippi e Lombardi. L’Italia di Stefano Cerioni si conferma dunque in grande forma, pronta a proseguire il suo cammino con le gare a squadre, puntando a consolidare un avvio di stagione già brillante.