La prima tappa stagionale di Coppa del Mondo a Tunisi segna un inizio entusiasmante per l’Italia del fioretto, che chiude la quattro giorni di gare con un bilancio di tre medaglie, due delle quali d’oro. Nelle prove a squadre protagonista assoluta è la Nazionale maschile composta da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Giulio Lombardi e Alessio Foconi, che conquista l’oro con una splendida rimonta in finale contro gli Stati Uniti (45-43). In precedenza gli Azzurri avevano superato con autorità l’Ucraina negli ottavi (45-25), la Corea del Sud nei quarti (45-30) e la Francia in semifinale (45-27), mostrando una condizione eccellente già all’esordio stagionale. Meno fortunata la prova della squadra femminile (Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Elena Tangherlini), che ha chiuso al quinto posto. Dopo il netto successo sulla Turchia (45-11), le azzurre si sono fermate nei quarti contro l’Ucraina (43-45). Successivamente, hanno vinto contro Canada (45-27) e Polonia (45-17), concludendo comunque in modo positivo.