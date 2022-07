Tamberi in finale: salta 2.28 al terzo tentativo

È finale: Tamberi salta a 2.28 e si qualifica con qualche brivido. Out l'altro azzurro Marco Fassinotti. Finale in programma nella notte italiana tra lunedì e martedì (alle 2.45). I Mondiali sono in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Su skysport.it, il programma giorno per giorno, risultati, video, highlights e interviste

Tamberi c'è. 2.28 di grande orgoglio e l'oro olimpico in carica vola in finale (che si terrà nella notte italiana tra lunedì e martedì, alle 2.45). A Eugene, nella 18^ edizione dei Mondiali di atletica, il capitano della spedizione azzurra - con più di un brivido come i due errori a 2.25 e 2.28 - salta l'asticella e si prende un posto per giocarsi il titolo mondiale. In pedana passano i migliori dodici: primo salto senza problemi per Tamberi, tattoo della bandiera italiana sul braccio sinistro e passaggio tranquillo a 2.17, nel gruppo B, dove era stato l'australiano Kerr il primo a saltare. Seconda misura a 2.21 col brivido: l'asta trema ma resta su. Sospiro e si riparte. Il capitano della spedizione azzurra sbaglia per la prima volta a 2.25, e fa lo stesso anche al secondo tentativo. Momento chiave: la tensione sale ma Gimbo scavalca anche quella, passando la misura (con asticella ancora che trema) e urlo liberatorio. Passano in tanti, ed è a 2.28 che si decide tutto: primo non buono, secondo anche, ma terzo sì. Anche a Tokyo aveva strappato il pass per la finale (quella volta al secondo tentativo) a 2.28.