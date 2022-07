Risultato storico per l'Italia, che riporta un suo atleta in finale ai Mondiali dei 3000 siepi dopo 23 anni. Ahmed Abdelwahed, con il 14° tempo complessivo, si giocherà una medaglia nella finale in programma nella notte tra lunedì e martedì alle 4.20. Su skysport.it, il programma giorno per giorno, risultati, video, highlights e interviste

Ahmed Abdelwahed si aggiunge ai tanti finalisti azzurri in questa prima, proficua, giornata ai Mondiali di Eugene . Il romano si qualifica per la finale dei 3000 siepi , grazie ad una azione generosa nel finale di gara che gli consente di rosicchiare centesimi preziosi e superare gli avversari in lotta per il ripescaggio. Il romano è sesto nella sua batteria in 8:21.04 , al cospetto del campione olimpico Soufiane El Bakkali (8:16.65, quello che risulterà essere alla fine il miglior tempo del turno) e di alcuni tra i principali protagonisti della specialità. Quella di Abdelwahed, che passa con il 14° tempo sui 15 disponibili, è un'impresa quasi storica: l'ultimo italiano ad essere ammesso ad una finale delle siepi fu Giuseppe Maffei a Siviglia 1999 (il lombardo fu poi decimo). Il romano si era già qualificato per la finale di specialità lo scorso anno ai Giochi di Tokyo. Nella notte tra lunedì e martedì si correrà la finale, con lo start previsto alle 4:20.

