A Eugene si assegnano le medaglie nei 100 metri maschili: occhi puntati sul campione olimpico Marcell Jacobs. Ecco tutte le gare di oggi e gli italiani impegnati. I Mondiali sono in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Su skysport.it, il programma giorno per giorno, risultati, video, highlights e interviste

Seconda giornata ai Mondiali di atletica 2022 a Eugene. E' il giorno di Marcell Jacobs, a caccia della finale nei 100 metri: il campione olimpico ai Giochi di Tokyo sarà in pista alle 3 per le semifinali ed eventualmente alle 4.50 per la finale che assegna l'oro. Ecco il programma delle gare di oggi e gli italiani impegnati: tutto da vivere in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.