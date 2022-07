Zaynab Dosso non sbaglia e conquista il pass per le semifinali dei 100 metri femminili: l'azzurra chiude al 3° posto la propria batteria, destando una buona impressione e fermando il crono in 11''26. Nella notte tra domenica e lunedì cercherà di centrare una storica finale. I Mondiali sono in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Su skysport.it, il programma giorno per giorno, risultati, video, highlights e interviste

Nella notte del forfait di Jacobs, l'Italia si consola con la qualificazione di Zaynab Dosso alle semifinali dei 100 metri ai Mondiali 2022 di atletica leggera. L’azzurra ha concluso la propria batteria con il tempo di 11.26 (0,2 m/s di vento a favore), destando un’ottima impressione e guadagnandosi il diritto di tornare in pista nella giornata di domenica (ore 2.33, live su Sky Sport e in streaming su NOW). Dosso ha concluso la propria batteria in terza posizione, l'ultima utile per la qualificazione diretta. A imporsi è stata la giamaicana Elaine Thompson-Herah, che ha chiuso in un agevole 11.15. La Campionessa Olimpica di Rio 2016 e Tokyo 2020 ha preceduto la nigeriana Nzubechi Grace Nwokocha (11.16).

