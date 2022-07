Sky Sport raddoppia in vista della 'Tamberi night': la finale di salto in alto dei Mondiali di Eugene, che vedrà il campione olimpico in pedana tra i favoriti per l'oro, avrà infatti un canale dedicato. Dalle 2.45 la gara sarà in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, sul nostro sito il liveblog con la cronaca

Su Sky e in streaming su NOW appuntamento con la 18^edizione dei mondiali di Atletica Leggera di Eugene, World Athletics Championships Oregon 22. Nella notte fra lunedì 18 e martedì 19 luglio Sky proporrà un secondo canale sui Mondiali, in corso di svolgimento nella città dell’Oregon, dedicato esclusivamente alla finale del salto in alto, che avrà tra i protagonisti anche l’oro olimpico di Tokyo Gianmarco Tamberi. In questa occasione, anche la telecronaca sarà dedicata a questa gara, con Pietro Nicolodi e Silvano Chesani. Appuntamento dalle ore 2.45 su Sky Sport Arena, mentre su Sky Sport Uno Nicola Roggero e Stefano Baldini commenteranno da Eugene il programma completo, dalle 2 alle 5, con la consueta alternanza fra tutte le gare, compresa quella del salto in alto. Tutto live anche in streaming su NOW