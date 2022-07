"Ho lottato con le unghie, sto imparando a gestire il dolore"

"La posizione è la cosa che conta più di tutti. Arrivavo da una qualificazione terribile, dovevo lottare con le unghie. Non posso lamentarmi, ma il quarto posto brucia. Volevo tornare con una medaglia, ma ho saltato in modo quasi eccelso. Saltare 2.33 in queste condizioni è tanta roba. Avevo dolore, non è cambiato, è un mese che ci convivo. Sto imparando a gestirlo, restando concentrando in gara e sul gesto. Sono un uomo da finale, nelle quali non riesco a dare il massimo. Avrei firmato per fare 2.33, anche se con due centimetri in più avrei preso la medaglia. Oggi era tutto o niente, potevo uscire subito o prendere la medaglia. Abbiamo deciso di entrare forte e improvvisare. In pochi pensavamo dopo le quali che sarei arrivato a 2.33, ma fa male non aver centrato il bronzo. Tutti si aspettavano tanto da noi dopo Tokyo, ma in tanti eravamo acciaccati. Non bisogna mollare mai, restare concentrati e dare il massimo. Oggi in tre sono stati più bravi. Con mio padre devo risolvere dei problemi personali, tecnicamente facciamo paura da tanti anni. Ma dobbiamo risolvere il problema padre-figlio, vediamo se ci sono le prospettive per proseguire il rapporto tecnico-atleta. Ora gli obiettivi sono risolvere i problemi fisici e gli Europei, ma vorrei esserci solo al meglio. Ne parlerò con la Federazione".