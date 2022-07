Tamberi autore di una prestazione super nella finale di salto in alto. Non basta però il 2.33 all'azzurro, sua miglior prestazione del 2022, per garantirgli una medaglia iridata. Nel video i salti di Gimbo e gli highlights della gara. I Mondiali in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

TAMBERI, NIENTE MEDAGLIA NELL'ALTO - TAMBERI: "4° POSTO CHE BRUCIA"