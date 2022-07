Nella notte delle finali dei 200 metri, l'Italia porta in pista cinque azzurri: Tecuceanu impegnato nelle semifinali degli 800, Bellò sulla stessa distanza nelle batterie femminili, Bocchi, Dallavalle e Ihemeje nelle qualificazioni del triplo. I Mondiali sono in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Su skysport.it, il programma giorno per giorno, risultati, video, highlights e interviste