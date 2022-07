Finale triplo e asta: su Sky un canale dedicato

Su Sky e in streaming su NOW appuntamento con la 18^edizione dei mondiali di Atletica Leggera di Eugene, World Athletics Championships Oregon 22, arrivati alle battute conclusive, con gli ultimi giorni di gara.

Come già accaduto in occasione della prova di salto in alto con Tamberi, nelle prossime nottate Sky proporrà nuovamente un secondo canale dedicato esclusivamente a due finali, quella del salto triplo e quella del salto con l’asta, entrambe in campo maschile. Anche telecronaca e commento tecnico saranno dedicati a queste due gare.

Quella del triplo riguarda da vicino i colori azzurri, visto che in gara ci saranno anche Emmanuel Ihemeje, che arriva in finale con la terza misura ottenuta nelle qualificazioni, e Andrea Dellavalle. Appuntamento alle ore 2.50 della notte tra domani, sabato 23, e domenica 24 luglio su Sky Sport Arena. Telecronaca Pietro Nicolodi, commento Laura Strati.

Stesso canale per seguire anche l’attesa finale del salto con l’asta, dove tutti attendono risultati straordinari dall’assoluto padrone di questa disciplina, lo svedese e primatista del mondo Armand Duplantis. Il via alle ore 2.15 della notte tra domenica 24 e lunedì 25 luglio, in quella che sarà la giornata conclusiva di questi mondiali. Telecronaca Pietro Nicolodi, commento Andrea Giannini.

Su Sky Sport Uno, Nicola Roggero e Stefano Baldini commenteranno da Eugene il programma completo delle ultime due giornate, con la consueta alternanza fra tutte le gare, comprese quella del salto triplo e dell’asta. Tutto live anche in streaming su NOW.

Il programma delle ultime due giornate su Sky

Sabato 23 luglio

ore 14 "Estate Azzurra - Mondiali di Atletica" Sky Sport 24 e in streaming su NOW

dalle 18.40 alle 22.20 Nona giornata (prima parte) Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Notte sabato 23-domenica 24 luglio

dalle 1 alle 5 Nona giornata (seconda parte) Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

dalle 2.50 Salto triplo maschile Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Domenica 24 luglio

ore 14 "Estate Azzurra - Mondiali di Atletica" Sky Sport 24 e in streaming su NOW

dalle 15.05 alle 18.15 Decima giornata (prima parte) Sky Sport Arena e in streaming su NOW

dalle 18.15 alle 0.15 Decima giornata (seconda parte) Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Notte domenica 24-lunedì 25 luglio

dalle 2 alle 5 Decima giornata (terza parte) Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

dalle 2.15 Salto con l’asta maschile Sky Sport Arena e in streaming su NOW