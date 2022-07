Azzurri a caccia di medaglie ai Mondiali di Eugene. Nella notte la finale di salto triplo, con Dallavalle e Ihemeje tra i protagonisti: Sky dedicherà un canale (Sky Sport Arena) per l'evento. Tutto il resto del programma, compresa la finale della 4x100 femminile con l'Italia possibile outsider, è su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Ecco il programma di oggi e gli italiani in gara

Nona giornata ai Mondiali di atletica a Eugene, Oregon. E' la notte della finale del salto triplo, con due azzurri protagonisti: Andrea Dallavalle ed Emmanuel Ihemeje. Come già accaduto in occasione della prova di salto in alto con Tamberi, Sky proporrà nuovamente un secondo canale dedicato esclusivamente alla gara, con telecronaca e commento tecnico dedicati. Appuntamento alle ore 2.50 della notte tra sabato 23, e domenica 24 luglio su Sky Sport Arena. Telecronaca Pietro Nicolodi, commento Laura Strati. Su Sky Sport Uno, Nicola Roggero e Stefano Baldini commenteranno da Eugene il programma completo della giornata, con la consueta alternanza fra tutte le gare, comprese quella del salto triplo. Tra queste quelle delle azzurre della 4x100 che tentano l'impresa nella finale della staffetta, mentre nella serata italiana scende in pedana nel lungo Larissa Iapichino. Tutto live anche in streaming su NOW.