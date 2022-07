atletica

Dopo il podio di Elena Vallortigara nel salto in alto, l'ultima giornata ai Mondiali di atletica di Eugene regala ai colori azzurri l'oro di Massimo Stano nella marcia 35 km. Da Mennea a May, fino a Palmisano e Giorgi, ecco tutte le medaglie azzurre nelle edizioni dei Campionati del mondo di atletica leggera.