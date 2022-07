Giornata conclusiva ai Mondiali di Eugene. L'Italia si gioca il jolly con Massimo Stano, tra i favoriti per l'oro nella 35 km di marcia: si parte alle 15.15. Nella notte le azzurre della 4x400 cercano l'impresa nella finale che chiuderà l'edizione dei Campionati. Su Sky Sport Arena anche un canale dedicato alla finale del salto con l'asta. I Mondiali sono in diretta anche su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Su skysport.it, il programma giorno per giorno, risultati, video, highlights e interviste