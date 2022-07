Un luogo della storia come Alessandria d'Egitto ha fatto da palcoscenico all'impresa non meno storica di Elena Micheli, 23enne romana, fresca campionessa mondiale di una disciplina completa ed impegnativa come il pentathlon moderno. Nella rassegna iridata l'azzurra del Centro Sportivo Carabinieri - già argento nel 2019 e due volte sul podio in World Cup in questa stagione (prima al Cairo e seconda a Budapest) - ha centrato l'impresa 17 anni dopo Claudia Corsini, unica altra italiana ad aver vinto il titolo mondiale, nel 2005. Micheli ha dominato la finale femminile, chiusa con 1.416 punti davanti all'ungherese Michelle Gulyas, argento (1.412), ed alla turca Ilke Ozyuksel, bronzo (1.405). L'Italia femminile ha chiuso al quinto posto nella classifica a squadre, vinta dalla Gran Bretagna. A trionfare, invece, nella finale maschile il britannico, campione olimpico a Tokyo, Joseph Choong. Argento per l'egiziano Mohamed Elgendy, bronzo all'ungherese Balazs Szep. L'oro a squadre è andato alla Francia, davanti a Ungheria e Germania.