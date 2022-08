Continental Tour, Tamberi torna e vince a 2,24

Dopo il quarto posto ai Mondiali di Eugene e la guarigione dal Covid-19, Gianmarco Tamberi torna a gareggiare e a vincere. L'italiano, infatti, ha trionfato nella tappa Gold del Continental Tour di atletica a Szekesfehervar (in Ungheria): Tamberi ha saltato 2,24 al primo tentativo e si è imposto sul tedesco Tobias Potye e sull'ucraino Andriy Protsenko. Il prossimo 10 agosto Gimbo sarà di nuovo in pedana nella Diamond League allo stadio Louis II di Montecarlo, in vista poi degli Europei di Monaco