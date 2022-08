Le parole dell'allenatore del velocista azzurro, che fa il punto sulle condizioni del suo assistito in vista degli Europei di atletica al via a Monaco di Baviera lunedì 15 agosto. "Se è qui in Germania, vuol dire che può gareggiare. Ovviamente puntiamo a vincere, ma non è una gara da prendere sottogamba"

Paolo Camossi rassicura sulle condizioni di Marcell Jacobs in vista degli Europei di atletica di scena a Monaco di Baveria. "Sta correndo libero, si sta divertendo, gli allenamenti sono confortanti. Se siamo qui è perché sta bene e può gareggiare”. Jacobs ha vinto la scorsa estate la gara dei 100 metri piani alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ma la stagione tortuosa vissuta fin qui per via degli infortuni induce alla prudenza. “Marcell è qui per vincere, ma non è una gara da prendere sottogamba - prosegue Camossi -. Gli avversari non mancano, i britannici Hughes e Prescod possono sicuramente correre forte, il francese Zeze non è andato piano. Vedo una gara sostanzialmente a quattro, Marcell ha le quote migliori ma non va sottovalutata”.