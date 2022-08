Europei Monaco, Tortu in finale dei 200 metri

Qualificazione ottenuta per Filippo Tortu , che negli Europei di Atletica di Monaco di Baviera ha centrato l'accesso alla finale dei 200 metri . L'italiano ha vinto la sua semifinale con il tempo di 20.29, terzo tempo di qualifica su otto. Non è riuscito a qualificarsi, invece, Fausto Desalu : l'atleta ha concluso al quarto posto la sua semifinale in 20.48, tempo che non gli ha consentito il ripescaggio. La gara del classe '94 è iniziata in ritardo a causa di un forte temporale che si è abbattuto sull'OlympiaStadion.

"Venerdì venderò cara la pelle, ma i favoriti sono altri"

leggi anche

Dallo stop all'oro europeo: il 2022 di Jacobs

Filippo Tortu, al termine della gara, ha tenuto i piedi per terra: "In finale i favoriti per il podio sono gli inglesi - ha dichiarato a RaiSport. So che posso fare meglio rispetto alla semifinale, ma per sperare in una medaglia dovrò fare la mia miglior gara di sempre". Tortu poi passa a commentare la semifinale: "Non è stata la gara che volevo. La partenza non è stata delle migliori, ma sono sereno. Domani (venerdì 19 agosto, ndr) venderò cara la pelle, sarà la gara più importante dell'anno come lo sarà domattina per i miei compagni della staffetta", ha concluso confermando che non prenderà parte alla 4x100.