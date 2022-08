L'azzurro conquista una preziosa medaglia di bronzo nei 200 metri agli Europei di Atletica a Monaco di Baviera. Tortu chiude in finale con il tempo di 20"27 alle spalle dei due britannici Hughes (20"07) e Mitchell-Blake (20"17) al termine di una gara in rimonta dopo una partenza non eccezionale

"La miglior gara di sempre": era questo l'obiettivo di Filippo Tortu alla vigilia della finale dei 200 metri agli Europei di Monaco di Baviera. Obiettivo raggiunto e medaglia conquistata dall'Azzurro, che chiude terzo la sua gara in 20"29 conquistando uno splendido bronzo, battuto solo dagli inglesi Hughes, che ha vinto l'oro con 20"07, e Mitchell-Blake, secondo in 20"17. In semifinale, Tortu, aveva ottenuto proprio il terzo tempo tra gli otto qualificati alla finale correndo la distanza in 20"29. Il 20"27 è bastato per portare a casa un risultato tanto sperato quanto importante anche se Tortu non è totalmente soddisfatto a fine gara: "Sono arrabbiato più che felice per il colore di questa medaglia".